Coro regionale e orchestra Rapsody protagonisti nel concerto d’Avvento

Il Natale è tradizione e per Rimini anche quest’anno non può mancare il consueto concerto dell’Avvento nella chiesa di sant’Agostino. Appuntamento oggi pomeriggio alle 18 con due grandi novità. Per la prima volta in città il coro regionale dell’Emilia-Romagna e l’orchestra Rapsody, pronti a mettere in scena un repertorio che spazia da Arvo Pärt, Mozart e Saint-Saëns. L’evento, oltre a rappresentare un’alta proposta culturale, riveste anche un valore di solidarietà. Il ricavato dell’offerta libera per l’ingresso nella chiesa sarà destinato alla raccolta fondi per il monastero di santa Maria degli Oliva di Maciano, a Pennabilli. Il monastero è stato recentemente vittima di un incendio che ha causato importanti danni alla struttura e ai preziosi tessuti contenuti. La raccolta fondi servirà per il restauro dell’organo maggiore della chiesa.

Il concerto corale 2024 è organizzato da Lions Ariminus Montefeltro e Lions Morciano Valle del Conca, in collaborazione con Aerco-Associazione Emiliano Romagnola Cori, e con il contributo di Geko Gold di Cerasolo. Il coro regionale dell’Emilia Romagna è stato creato in seguito ad un bando, nel 2022, lo scopo è quello di formare un gruppo musicale di qualità. È composto da cinquanta elementi, suddivisi in quattro sezioni: soprani, contralti, tenori e bassi, provenienti da diverse realtà corali associate ad Aerco. Dal 2024 il direttore del coro è il maestro Marco Cavazza.