Corsa al tramonto, mostre e dj set. Boom di eventi per la fine del mese

Supereroi, sport, mostre e dj set. L’ultimo fine settimana a Riccione si accende con eventi nella zona mare e in Paese.

Domani, al tramonto, prenderà il via la prima edizione della ‘Ricc10ne Sunset Run’, la gara podistica ufficiale Fidal Emilia-Romagna sulla distanza di 10 chilometri, accompagnata da un percorso non competitivo di 5 chilometri. Sarà un evento anche solidale grazie alla collaborazione con San Patrignano. Si partirà al mattino con sessioni di fitness gratuite e aperte a tutti (iscrizione online all’indirizzo https://www.riccionesunsetrun.it/programma-2/). Il pomeriggio proseguirà con le esibizioni e le dimostrazioni delle società sportive di Riccione, sempre accompagnate da musica, fino al warm-up pregara, previsto intorno alle 18 e prima della partenza fissata mezz’ora più tardi. Dopo la corsa tutti in pista in piazzale Roma. E’ qui che prenderà vita la festa di fine estate con la premiazione, il dj set e l’intrattenimento a cura di Lab Beach 44. Vista l’ora serale sarà presente anche un’area food con le eccellenze della tradizione locale. Sempre domani, dal mattino, in Paese partirà la prima edizione di ‘Riccione Comics & Games’.Le vie del Paese ospiteranno appassionati di fumetti, cosplayer e supereroi. L’evento proseguirà nella giornata di domenica. A Villa Franceschi ‘Riccione TTV Festival’ rende omaggio a Toni Servillo con una mostra fotografica. Gli scatti, alcuni inediti, realizzati da noti fotografi di scena italiani esplorano il percorso cinematografico di Servillo.