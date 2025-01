Crescono i pernottamenti in hotel. Tassa di soggiorno, incassi record

Meno italiani, più stranieri. Con i tedeschi in testa - quasi mezzo milione le presenze - ’tallonati’ dai polacchi, ormai diventati - dopo la sparizione per cause belliche di russi e ucraini, il secondo mercato di riferimento a Rimini. I dati Istat elaborati dalla Regione indicano il 2024 come "un anno con il segno più per il turismo riminese". Nei dodici mesi in provincia registrati 2.838.443 arrivi (-0,3% sul 2023, -1,9% sul 2019) e 15.016.911 presenze-pernottamenti complessivi (quelli che fanno fatturato: +1,9%): quasi 11 milioni gli italiani (-0,2%) e 4,1 milioni gli stranieri (+7,9%).

Il capoluogo conferma il trend positivo: nel 2024 le presenze sono state 6.934.419, in crescita del 2,7% sul 2023. Gli arrivi 1.856.510 (+1,2%). A tirare il carro nel capoluogo i vacanzieri esteri, che mettono a segno un +7% di arrivi e un + 9,2% di pernottamenti. In lieve flessione gli italiani: -1,1% gli arrivi e 0,6% le presenze. Riccione a ruota, per il mercato estero: +8,7% i pernottamenti (665.322), ma qui cresce seppur di poco anche il mercato domestico: +1,2% (2.763.600 pernottamenti). La conferma del ritorno degli stranieri porta non solo le presenze alberghiere ma anche gli arrivi a superare il 30%, ormai un terzo del totale, con Rimini che vanta la percentuale più alta per impatto del turismo estero nell’intera provincia (a inizio anni Duemila la cifra era al 19% su scala provinciale). Da rilevare la crescente destagionalizzazione. Nel 2024, periodo gennaio-maggio, l’incidenza dei pernottamenti esteri sul totale è salita al 20,03%: un crescendo costante - anche se non lineare - dal 2001. Per trovare invece 492.558 presenze dalla Germania si torna l secolo scorso. Dal 2020 al 2024 il mercato tedesco è il primo mercato estero di riferimento per il Comune di Rimini, un primato che dal 2006 al 2014 e dal 2017 al 2019 era stato ‘scippato’ dal mercato russo. Che in particolare per tre anni – 2012, 2013 e 2014 – ha addirittura ‘doppiato’ quello tedesco raggiungendo nel 2013 la punta più alta di presenze dalla Russia con 855.901, contro i 401.457 pernottamenti tedeschi. In forte crescita nel 2024 anche la Poloniache si conferma secondo mercato estero a Riminicon 49.800 arrivi (+9,2% sul 2023) e 228.952 presenze (+15,9%). Fiacco ovunque dicembre. La provincia chiude sotto i 100mila arrivi (96.798) -8,5% sul 2023.

"Il 2024 si conferma un altro anno positivo – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad – nonostante le difficoltà economiche che hanno pesato in particolare sulle famiglie italiane. Sempre più stranieri hanno scelto Rimini e la Riviera". Il sindaco ricorda l’aumento conseguente di incassi dall’imposta di soggiorno: da 10,5 a 14,5 milioni di euro. Che, assicura, saranno investiti per un "sostegno diversificato alla filiera turistica". " E’ chiaro – aggiunge – che da un anno comunque complesso per l’Italia, Rimini ricava conferme sulla positività del percorso tracciato e imboccato anni fa: il dato della destagionalizzazione, che per la prima volta passa il 20% sul totale anno, dimostra come alla vocazione tradizionalmente balneare della città si stia via via accompagnando la dinamica di una città dall’industria dell’ospitalità aperta 12 mesi all’anno, senza interruzione di continuità. Guardiamo con grande ottimismo il 2025, a partire dall’aeroporto Fellini che giocherà un ruolo centrale nella nostra offerta turistica".

Gongola anche la Perla Verde: "Questi dati ci confermano che Riccione è una destinazione turistica solida e in crescita, capace di attrarre un pubblico sempre più internazionale", dichiara Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione.

