Da un anno in malattia, faceva tornei di tennis. Il giudice lo assolve

Assolto anche in appello perché il fatto non sussiste. Per un anno intero, un poliziotto di Rimini non si era presentato al lavoro perché affetto da una lombosciatalgia sinistra che, a suo dire, gli impediva la sua attività. Durante quel periodo, ha però partecipato, a livello agonistico, a vari tornei di tennis. In primo grado, il giudice aveva riconosciuto che l’ex agente è affetto da una patologia invalidante con fasi acute e rimettenti, che pur rendendolo parzialmente inabile al lavoro non risulta incompatibile con l’attività sportiva. L’appello ha confermato.