Dal bilancio 16 milioni per nuove opere pubbliche

"Abbiamo un Bilancio sano, con un avanzo di 16milioni e 299mila euro, che ci permette di spendere 650mila euro in più rispetto l’anno precedente. Siamo pronti a fare ulteriori opere di investimento come ci chiedono i cittadini". La sindaca Franca Foronchi si dice ottimista sui conti di Palazzo Mancini e annuncia investimenti dopo l’approvazione a maggioranza del Bilancio avvenuta lunedì sera in Consiglio comunale. In merito all’imposta di soggiorno, il gettito del 2023 è diminuito di 200mila euro rispetto al 2022, passando da 1 milione e 650mila a circa 1 milione e 487mila. "Stiamo provvedendo al recupero delle somme che alcune strutture non hanno versato – ha spiegato la sindaca – abbiamo inviato 16 avvisi di accertamento esecutivo per l’imposta del 2022 per un totale di 64mila euro". Altro tema: i parcheggi sotto il Mercato Coperto, di cui è appena stata messa a bando la concessione dei 17 stalli pubblici: "Quei posti non saranno mai venduti, saranno sempre a disposizione dei cittadini, ma li abbiamo messi in concessione per non lasciarli inutilizzati, in attesa di trovare un custode o un gestore". Ma le opposizioni a questo Bilancio hanno votato tutte contro: "La politica delle sinistre è assumiamo per far vedere che lavoriamo – spiega Marco Cecchini, consigliere comunale della Lega – oltre il 48% delle entrate del Comune di Cattolica servono per pagare il personale e rimborsare i mutui. Solo questo dato dovrebbe indurre l’amministrazione a intraprendere consistenti misure per il contenimento della spesa di personale e dell’indebitamento. Il servizio gestione parcheggi genera un surplus annuo di oltre 900 mila euro, ho chiesto che questa somma venga vincolata per la manutenzione delle strade ma mi hanno bocciato la proposta. Anche i servizi cimiteriali generano un surplus annuo di oltre 27 mila euro e data la situazione del cimitero tale somma dovrebbe essere destinata tutti gli anni alla manutenzione e al miglioramento della struttura. A Cattolica le tasse comunali sono tra le più alte rispetto a quelle dei Comuni limitrofi. E la partita più importante riguarda l’Imu".