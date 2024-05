Dal ’Mazzola’ al nuovo palazzetto: un’estate di cantieri per lo sport

La vittoria dello Young Santarcangelo, capace di conquistare la terza promozione di fila in tre anni, presto sarà salutata in città con una grande festa. La società dei gialloblù chiede all’amministrazione di cominciare già a ragionare sullo stadio ’Mazzola’, visto che l’anno prossimo la squadra giocherà nel campionato di Promozione. E il primo cantiere allo stadio partirà tra pochi mesi. Il Comune sta infatti predisponendo gli atti per l’intervento che servirà a sistemare il tetto della tribuna danneggiato dal maltempo a dicembre. "I lavori – assicurano dall’amministrazione – verranno realizzati in estate. A bilancio ci sono già 200mila euro per l’intervento". Poi, dopo le elezioni, lo Young Santarcangelo incontrerà la nuova amministrazione per programmare altri lavori.

Ma non c’è solo il ’Mazzola’. Altri cantieri per diverse strutture sportive sono in partenza. A partire dal nuovo palasport, del costo di 4,2 milioni di cui quasi 3,9 finanziati da fondi Pnrr. La ditta individuata sta lavorando al progetto esecutivo, che dovrà essere consegnato entro giugno. I lavori partiranno dopo l’estate. Altro capitolo è quello che riguarda l’atletica: a fine maggio partiranno i lavori per realizzare infatti la nuova sede dell’area lanci, che andrà trasferita proprio per fare spazio al nuovo palasport. Tornando al calcio, è già stato approvato il progetto esecutivo per il nuovo antistadio. Un’opera da 1,2 milioni di euro. Ma toccherà alla nuova amministrazione decidere se procedere con risorse proprie, cercare contributi attraverso bandi o accendere un mutuo. Già approvato anche il progetto di rifacimento degli spogliatoi di Sant’Ermete, ma in questo caso il Comune ha deciso già: per coprire la spesa dei lavori, che ammonta a 356mila euro, si farà un mutuo.

Infine, procedono regolarmente al parco ’Francolini’ i lavori di realizzazione per il nuovo skate park. Il cantiere, partito a marzo, dovrebbe concludersi entro l’autunno. In questo caso l’intervento costa 140mila euro.