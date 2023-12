De Gregori e Venditti, che gran finale

Di recente hanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana: ‘Peppino’ e ‘La donna cannone’. Da sempre sono amici, e insieme saranno all’Rds Stadium di Rimini, venerdì alle 21, per un concerto imperdibile, che è una tappa del loro tour "Gran Finale" che ha registrato dopo un anno e mezzo di concerti, più di 250mila biglietti venduti e tutti sold out. E sarà anche un gran finale per il palazzetto di Rimini, che in questi anni ha accolto tutte le più grandi star della musica italiana e internazionale, che va in cantiere a partire dai prossimi giorni.

La poetica dei due cantautori, i loro versi e le loro canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, non fanno pensare solo a un’operazione nostalgia. Il repertorio costruito da più di trenta brani, sarà vestito da nuove sonorità, ricerca di nuovi arrangiamenti ma dalle stesse magiche voci, che in questi decenni ci hanno fatto sognare. De Gregori e Venditti cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con Theorius Campus dove Antonello incide oma Capoccia" subito grandissimo successo, e Francesco Signora Aquilone.

Un disco che sancisce per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico. Ed ecco quindi che questa tappa tanto attesa del loro tour a Rimini, vedrà sullo stesso palco i due amici romani esibirsi con un’unica band capace di dare vita a un suono straordinario, momenti di vera poesia, un’atmosfera magica e rara.

Tutti grandi professionisti, i musicisti che accompagneranno i due cantautori: alla batteria Alessandro Canini, alle tastiere Danilo Cherni, Carlo Gaudiello al piano, Primiano Di Biase all’hammond, Fabio Pignatelli al basso, Amedeo Bianchi al sax, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alle pedal steel guitar e al mandolino. Sul palco dello stadium riminese anche Roberta Palmigiani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è affidato alla coppia Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

I nostri Simon & Garfunkel, sul palco dell’Rds Stadium giocheranno a concedersi le loro hit l’un l’altro, condividendo emozioni, ricordi, genialità. "Ho sempre vissuto i successi di Francesco come fossero miei - ha dichiarato Venditti - tra di noi c’è fratellanza e questo sentimento non andrà mai a placarsi. La scaletta è molto pensata, abbiamo seguito come criterio un’unica e reale sceneggiatura: la nostra vita".

Rosalba Corti