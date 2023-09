Debutta finalmente l’asilo di Canonica

La prima campanella oggi a Santarcangelo suonerà per 3mila alunni. Una novità su tutte: dopo le attese di anni e i ritardi nei lavori, finalmente apre la nuova scuola materna di Canonica (nella foto). L’asilo parte con due sezioni, i lavori per la terza (non sarà utilizzata quest’anno), così come l’aula polivalente per i residenti e parte del giardino, finiranno a novembre. Continua invece il cantiere alla scuola media ’Saffi’, sono in fase di avvio i lavori all’asilo ’Mongolfiera’: i piccoli alunni saranno ospitati tutti alla scuola ’Sacra famiglia’. Finiti i lavori di manutenzione nelle altre scuole.