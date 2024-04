’Democrazia e Libertà’: Dc e Ar si coalizzano

Le tre vette del Monte Titano e quattro stelle, una per ogni forza politica. E un richiamo evidentemente all’Europa che per San Marino si avvicina. Democrazia cristiana e Alleanza Riformista viaggiano in coalizione verso le prossime elezioni, quelle in programma a San Marino il prossimo 9 giugno. In coro ieri l’annuncio con tanto di presentazione di logo, appunto, e nome della coalizione. ’Democrazia e libertà’ riunisce nella stessa casa Democrazia cristiana, Alleanza Riformista, Noi sammarinese, Movimento ideali socialisti ed Elego. Questi ultimi in lista insieme ad Ar. Istituzioni, economia, sociale e ambiente i temi sui quali la coalizione punta forte. Partendo da quell’accordo di associazione con l’Unione Europea che viene messo in cima alla lista delle priorità. "La condivisione – spiega il segretario della Dc, Gian Carlo Venturini – l’abbiamo trovata con Ar ed estesa ad altre forze politiche che facevano parte della maggioranza, come Psd e Motus Liberi, con i quali continua il confronto. Anche con Libera abbiamo avuto incontri programmatici". "Abbiamo lavorato con orgoglio a questa coalizione – sottolinea Rossano Fabbri di Movimento ideali socialisti, in lista con Ar – consapevoli della grandi sfide che il paese deve affrontare. Sappiamo che il lavoro fatto in questi anni va consolidato. Questa coalizione è una base solida per contribuire al rilancio del nostro paese". Un rapporto "che si è consolidato nel tempo", le parole di Alessandro Mancini di Ar. "Vogliamo lavorare in continuità con l’azione politica di questi anni – dice Francesco Mussoni del Pdcs – Abbiamo trovato convergenza sulla base con l’Ue sviluppare sviluppo economico, sostenibilità delle famiglie". Non solo Europa. "Altre parole chiave – dice Gian Nicola Berti di Alleanza Riformista – sono sostenibilità e solidarietà. San Marino ha vissuto momenti difficili ma nonostante questo si è contraddistinto per la sua resilienza. Siamo orgogliosi di questo aspetto del nostro paese". Con le altre forze politiche il dialogo è e resterà aperto dopo le elezioni del 9 giugno. "Sarà così, se ci sarà sintonia sulle cose da fare per il Paese. Perché – dicono in coro – la prossima legislatura necessiterà di ampia condivisione".