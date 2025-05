Divieto d’avvicinamento alla ex compagna per il militare della Marina

Il tribunale, durante l’udienza di convalida tenutasi ieri, ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento per il militare 21enne della Marina italiana arrestato venerdì dalla polizia per aver pedinato per ore l’ex fidanzata e sua madre, tentando poi di entrare con la forza nel loro appartamento. Lo ha reso noto Francesca Filipelli, avvocato del militare, in servizio presso la nave Amerigo Vespucci, di stanza a La Spezia, e fino ad oggi agli arresti domiciliari. Secondo quanto dichiarato dall’ex, l’uomo non accettava la fine della loro relazione.