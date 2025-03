Donatella Sciuto oratore ufficiale

Sarà la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto l’oratore ufficiale per la cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, di martedì della prossima settimana. La designazione è avvenuta nell’ultima seduta del Congresso di Stato. Sciuto è rettrice del Politecnico di Milano dal 2023 ed è la prima donna a ricoprire l’incarico ai vertici dell’ateneo milanese. Nel 1986, l’ingegnere italiana, è diventata ricercatrice presso l’Università degli Studi di Brescia, poi nel 1992 è tornata al Politecnico di Milano come professore associato ed è stata promossa a professore ordinario nel 2000. È diventata vice rettore dell’università nel 2010 e vice rettore esecutivo nel 2015. È stata eletta poi rettore per il mandato 2023-2028, diventando, appunto, la prima donna a dirigere l’università.