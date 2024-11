Donne, corsi di difesa e camminate. Il Titano dice stop alla violenza

Una camminata, una serata a teatro, corsi gratuiti di difesa personale e le tre Torri colorate di arancione. Si fa squadra a San Marino per combattere la violenza sulle donne. Tante le iniziative sul Titano per il 25 novembre, quando ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Per sensibilizzare la cittadinanza contro questa piaga, una delle più diffuse, persistenti e devastanti

violazioni dei diritti umani al mondo, l’Authority Pari Opportunità insieme ai partner istituzionali della rete anti-violenza, associazioni e aziende del territorio, ha raccolto in un unico cartellone le iniziative di sensibilizzazione che saranno proposte a San Marino. Lo slogan scelto quest’anno è ‘I nuovi linguaggi della violenza’. Rinnovato anche il sito www.agata.sm, online proprio da ieri. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, c’è la presentazione in udienza pubblica ai Capitani Reggenti della relazione annuale dell’Authority Pari Opportunità. Tre gli eventi in programma, ad iniziare dalla camminata di sabato ‘Amore senza lividi’ per le vie di San Marino Città, con partenza alle 9 dalla Porta del Paese, lo sport al femminile dalle 15 al Wonderbay di Dogana con corsi di padel, pole dance, sensual dance, yoga, difesa personale e poi la sera al Teatro Nuovo di Dogana, lo spettacolo ‘Favole da incubo’ di Roberta Bruzzone. Tra gli altri eventi anche il concorso artistico ‘Barbablù-Slow Motion Emotions’ rivolto agli studenti della scuola media e del Centro di formazione professionale, con la collaborazione dell’artista sammarinese Martina Conti.

Martedì prossimo, alle 20.30, alla sala Montelupo di Domagnano ci sarà il cineforum organizzato dall’Unione donne sammarinesi insieme alla Csu con la proiezione del film ‘Nome di donna’. Da lunedì al 10 dicembre inoltre, le 3 Torri si illumineranno di arancione. "La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è un’occasione fondamentale per ribadire il nostro impegno contro una delle più gravi violazioni dei diritti umani – di il segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni – Il nostro obiettivo è costruire una rete di prevenzione e supporto efficace, ma anche sensibilizzare la comunità perchè si possa contrastare ogni linguaggio e azione di violenza, partendo dall’educazione e dalla cultura del rispetto". "La violenza contro le donne è un fenomeno complesso, che evolve e si insinua anche nei contesti quotidiani attraverso linguaggi nuovi e spesso normalizzati – conferma Lucia Guidi dell’Authority Pari Opportunità – Quest’anno vogliamo accendere i riflettori su queste forme di brutalità meno evidenti ma altrettanto devastanti".