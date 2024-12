Donne minacciate e aggredite da figlio e marito. Due arresti per maltrattamenti nel weekend

Donne nel mirino in Valconca: una madre e una moglie, entrambe costrette a fare i conti con vessazioni, violenza e angherie di ogni genere. Lo scorso fine settimana, i carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 25enne italiano, accusato di diversi episodi di maltrattamento nei confronti della madre. Episodi che sarebbero avvenuti all’interno dell’abitazione di famiglia, spingendo quindi la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere aiuto.

Lo stesso ha fatto la moglie di un 55enne, residente in un comune della Valconca. Da diversi anni, secondo quanto riportato dalla vittima ai carabinieri, sarebbe costretta a subire le prepotenze, gli insulti e le minacce del coniuge, accompagnate molto spesso da richieste di denaro sempre più assillanti. La donna ha spiegato ai carabinieri che i problemi sono cominciati nel momento in cui il marito si è ritrovato senza lavoro: da allora ha iniziato a dipendere economicamente da lei, dando in escandescenza quando le sue richieste di denaro non venivano esaudite. Una situazione esasperante, che è degenerata totalmente all’inizio della scorsa estate, portando la donna a prendere progressivamente le distanze dal marito. Una situazione che però non è andata giù al 55enne, il quale nel corso del fine settimana ha incominciato a inviare una serie di messaggi minatori e dal tono particolarmente minaccioso all’indirizzo della compagna. Motivo che ha spinto quest’ultima a rivolgersi ai militari dell’Arma, che hanno eseguito un arresto in flagranza differita.