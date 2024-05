Due ammiraglie ’occupano’ il portocanale

Due ammiraglie ’invadono’ il porto. Evento più unico che raro. Una è il pontone de La Dragaggi, impegnato in questi giorni nell’intervento di rimozione dei fanghi fluviali (quantità contenuta quest’anno, per la quasi assenza di fiumane invernali). L’altra si chiama Lady Luna 3, ed è una grande barca per il trasporto passeggeri, in fase di allestimento finale da parte del Cantiere Morri di Bellaria, che l’ha costruita. Barca che sarà utilizzata per il trasporto di turisti in diverse rotte all’interno dell’arcipelago de La Maddalena, nella Sardegna Nord orientale. Una delle coste più belle e gettonate dell’intera isola, e del Mediterraneo.

L’imbarcazione è lunga venticinque metri, larga sei metri e mezzo, arriva a sfiorare le cinquanta tonnellate, e come propulsori è dotata di due potenti propulsori marini Scania, forniti al cantiere dalla ditta Boni motori marini di Cesenatico. A proposito: i serbatoi sono in grado di contenere cinquemila litri di gasolio (per un pieno insomma si rischia di sforare i 10mila euro). Oltre un anno di lavorazione nel cantiere, progetto firmato dall’ingegnere navale Valentina Mascitti.

"Siamo davvero orgogliosi di questa barca – spiegano Davide e Marcello Morri –, che è l’imbarcazione passeggeri più grande che abbiamo mai realizzato" (quanto a barche da pesca e da lavoro, la misura in passato è stata addirittura superata).

La nave, interamente bianca,dotata di due ponti, è in grado di trasportare fino a duecento passeggeri. A bordo, tra i servizi, anche cucina e bar, che servirà drink e cocktail. L’obiettivo degli armatori, la Family Sea srl de La Maddalena, che ha base commerciale al porto di Palau, è puntare a un target turistico medio alto, ospiti da portare in gita nell’incanto dell’arcipelago: Sparti, Budelli con la sua spiaggia rosa, Santa Maria. Poi naturalmente Caprera, già residenza di Garibaldi. Ancora Santo Stefano e ovviamente La Maddalena, tra divertimento, relax, immersioni e meravigliosi fondali.

"Stiamo completando gli allestimenti di Lady Luna 3 – chiosano dal Cantiere Morri, cosa che contiamo di fare entro la metà del mese di maggio". Dopo i colllaudi e i via libera finali, la barca farà rotta - velocità di crociera sui 15 nodri (quasi 30 km orari) sul la Sardegna. Che dovrebbe raggiungere, meteo permettendo, nel giro di una settimana.

Mario Gradara