Due operatori socio-sanitari per una casa di riposo

La cooperativa sociale ‘Il Cigno’ è alla ricerca di due operatori socio-sanitari da destinare al servizio presso una casa di riposo per anziani a Rimini, a Miramare. I candidati prescelti dovranno svolgere attività di cura e igiene della persona, nonché di vestizione e somministrazione del cibo. Si richiede la qualifica di operatore socio sanitario (Oss), patente B e auto propria, attestato di alimentarista, conoscenza del pacchetto Office. Si preferiscono candidati in possesso di esperienza nella medesima mansione. Il contratto di assunzione sarà a tempo determinato, l’orario di lavoro a tempo pieno su turni (mattino, pomeriggio e notte). È previsto naturalmente un giorno di riposo settimanale. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni.