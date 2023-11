È morto don Baldacci. Addio al parroco di Sanpa

"A Dio, don Fiorenzo", scrivono sui social. Il don se n’è andato a 71 anni nella notte tra giovedì e venerdì. Era una persona schietta, sensibile, decisa che per decenni ha accompagnato assieme ai fedeli di Coriano migliaia di ragazzi della comunità di San Patrignano. Don Fiorenzo Baldacci era entrato in seminario non giovanissimo. Da ragazzo aveva anche fatto l’operaio. Poi la chiamata e il sacerdozio che arrivò nel 1983 a 32 anni, con l’imposizione delle mani del vescovo Giovanni Locatelli. Fin dai primi anni Novanta era arrivato a San Patrignano essendo parroco di Ospedaletto. Con il passare del tempo e il venir meno di nuovi parroci aveva preso anche cura in solido delle parrocchie di Cerasolo, Coriano, Passano. Inoltre era anche era canonico della cattedrale. "Dotato di grande curiosità intellettuale, affabilità e notevole capacità di relazione - ricordano dalla Diocesi -, don Fiorenzo era anche noto per le sue espressioni originali e simpatiche e per chiamare Dio il ‘mio principale’". Don Fiorenzo è rimasto in chiesa fino al maggio scorso. Erano i primi giorni del mese quando celebrando messa si sentì male. Da quel momento il procedere della grave malattia che lo ha colpito è stato veloce. Negli ultimi tempi era allettato. A prendersi cura di lui il fratello Gianmatteo e sua moglie Manuela e del nipote Edoardo, che lo hanno accudito fino all’ultimo giorno. "Sei stato il primo parroco di sempre della comunità e siamo stati davvero fortunati ad averti incontrato sulla nostra strada - scrivono dalla comunità -. Sei entrato in punta di piedi nella nostra casa, ma da subito ti sei sentito parte integrante della famiglia. Tantissimi di noi, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, indipendentemente dalla fede personale, hanno scelto di aprirsi e confidarsi con te per la tua umanità e capacità unica di ascolto. Ci mancherà il tuo modo di parlare concreto alla mente e al cuore di tutti noi". I funerali si svolgerano lunedì alle 15 alla chiesa parrocchiale di Coriano, mentre la veglia di preghiera sarà domani alle 20,30. Già da oggi la salma di don Fiorenzo sarà deposta nella chiesa parrocchiale.