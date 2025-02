"E’ tutta colpa del numero chiuso"

Alessandro Conti, 19 anni: "La carenza del numero di medici di base è un problema che c’è sempre stato. L’aver puntato per anni sulla selezione a numero chiuso per gli studenti dell’università di medicina, ha pesato notevolmente. In questo modo si ha una maggiore formazione ma per pochi. Sui lunghi tempi

di attesa, bisognerebbe ricordare l’importanza del welfare state, cardine della sanità italiana. Ritengo fondamentale che le cure vengano fornite a tutti. Oggi, la privatizzazione e spese pubbliche indirizzate non correttamente rallentano molto questo processo. In questo senso andrebbe fatta una rivoluzione del sistema ma ciò ha degli importanti costi".