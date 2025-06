Ecco la spiaggia ‘pet friendly’. Sgambatoio a un passo dal mare

Altamarea Beach Village lancia una serie di servizi per accogliere in spiaggia ospiti a quattro zampe. Una struttura veramente ‘dog friendly’, con percorsi di ricerca e formazione, che hanno permesso allo stabilimento cattolichino di ottenere la certificazione da un’azienda leader come ‘Dog in dog out’, con protocolli operativi su misura per diventare strutture ricettive che si occupano di ospitalità per gli amici a quattro zampe.

Per l’estate 2025 all’Altamarea Beach Village è arrivato il Bau Garden, uno sgambatoio a due passi dalla spiaggia, allestito per consentire agli animali di correre e trovare un percorso ombreggiato anche nelle giornate più calde, a favore di tutta la zona Nord di Cattolica. "L’allestimento dello sgambatoio è stato possibile dopo una ricerca sui terreni dell’area in questione – spiegano gli operatori balneari di Altamarea Beach Village – e la collaborazione con un’azienda leader del mercato del pet come Monge, attraverso l’intervento dell’agenzia Seven Events di Milano".

Inoltre educatori cinofili del centro ‘Io mi fido di te’ saranno a disposizione degli ospiti con incontri formativi per suggerimenti utili durante l’estate con argomenti come nutrizione, gioco e comunicazione. Ed infine in spiaggia vi sarà la presenza di veri e propri box dove i proprietari potranno trovare privacy e libertà. "Essere davvero dog friendly – dice Mirella Masi, sociale di Altamarea Beach Village – richiede oltre all’amore per gli animali, che condividiamo con i nostri ospiti, la ricerca verso ciò che essi desiderano".