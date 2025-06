Apre i battenti la spiaggia senza barriere

Oggi aprirà ‘Spiaggia libera tutti’, la spiaggia pensata per abbattere ogni barriera e dare la possibilità a persone con gravi disabilità di vivere non solo la spiaggia, ma anche il mare. Il progetto era stato presentato un paio di settimane fa ed ora è arrivato il momento dell’avvio. Tolte le bandelle ‘Spiaggia libera tutti’, che si trova nell’area demaniale libera davanti a piazzale Boscovich, comincerà ad accogliere le persone nei suoi 16 gazebo ampi e collegati da larghe passerelle così da consentirne l’uso anche a chi ha problemi di deambulazione o è in carrozzina. I percorsi, le indicazioni, le immagini utilizzate sono pensate per consentire l’uso di questa area alle persone con vari tipi di disabilità: motoria, sensoriale o cognitiva. A gestire la struttura sarà un gruppo di associazioni partendo da Gli amici di Gigi. Sono già diverse le richieste arrivate. I gazebo, seppur sulla spiaggia libera, verranno dati a seconda delle prenotazioni che i gestori stanno ricevendo. È consentito prenotare per un massimo di 7 giorni consecutivi, anche mezza giornata per consentire l’accesso al maggior numero di persone possibile. Per prenotare il numero è il seguente: 3514980236. Nel caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità verrà stilata una lista di attesa. Non ci saranno costi da pagare. L’accesso alla spiaggia e l’utilizzo dei servizi sarà gratuito, questo è quanto hanno voluto la Regione e il Comune. Ci sarà inoltre una collaborazione con la Cot dell’Ausl Romagna per gestire i casi che necessitano di un supporto infermieristico o di pareri medici. ‘Spiaggia libera tutti’ rimarrà aperta fino all’8 settembre. Tutte le postazioni, i servizi e gli ausili sono pensati per accogliere persone con disabilità e offrire supporto anche ai loro accompagnatori.