Ecco le iniziative di questa settimana

Le istituzioni locali possono stimolare il sistema educativo, affinché si aprano le porte delle scuole alla radicata rete associativa posta a contrasto della violenza di genere ed a prevenzione dei femminicidi? Si rifletterà anche su questi temi all’interno della tavola rotonda organizzata da Cgil Rimini insieme a Rompi il Silenzio e DireUomo, giovedì 23 novembre alle ore 20 al Cinema Teatro Tiberio di Rimini (via S. Giuliano, 16). Alla tavola rotonda dal titolo "Il rispetto delle proprie ed altrui emozioni, corpi e sessualità", prenderanno parte Elvira Ariano (Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio) e Monica Lanfranco (giornalista, scrittrice, formatrice). La tavola rotonda vedrà la moderazione di Francesca Lilla Parco

(Segretaria confederale Cgil Rimini). Alle ore 21, nella sala del Cinema Teatro Tiberio, sarà proiettato il film drammatico del 2022 "Women Talking - Il diritto di scegliere" con la regia di Sarah Polley.

Tra le iniziative da ricordare "E’ per te", la camminata per le vie della città contro la violenza alle donne, che quest’anno si terrà sabato 25 novembre, con ritrovo all’Arco di Augusto alle ore 16 e partenza alle ore 16.30. La camminata terminerà in piazza Cavour in concomitanza con l’accensione, alle ore 18, delle luci di Natale. La novità di quest’anno è proprio legata all’accensione delle luci (“c’è una crepa in ogni cosa, ed è da li che entra la luce”, è la frase di Leonard Cohen scelta come titolo dell’iniziativa) che saranno dedicate alle donne vittima di violenza della città di Rimini.

Domenica 26 novembre ore 17.30 a Rimini, nell’Oratorio degli Artisti di via dei Cavalieri 12 (Chiesa del Suffragio), si terrà “Vite Spezzate”. L’incontro sarà dedicato al tema della violenza di genere commessa durante la gravidanza. Alcune testimonianze delle vittime, e i loro racconti di riscatto, saranno interpretati dalla voce dell’attrice Mara Di Maio.