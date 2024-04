Effetto bazar, pronta la stretta sugli abusivi

La Regina mette nel mirino l’occupazione abusiva di suolo pubblico e lancia l’operazione ’decoro’ in vista della Festa dei Fiori. "Come amministrazione comunale, insieme con il gruppo di maggioranza e le associazioni di categoria, abbiamo deciso di applicare per la stagione estiva 2024 lo stesso principio di occupazione di suolo pubblico dello scorso anno – dichiara il Vicesindaco e assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi– dall’inizio legislatura volevamo riequilibrare proprio il tema dell’occupazione pubblica soprattutto sul fronte di bar e ristoranti che a nostro avviso negli ultimi anni era andato fuori controllo. Ad oggi grazie a regole chiare, una profonda sinergia con le categorie economiche ed un controllo puntuale da parte della polizia municipale, abbiamo raggiunto l’obbiettivo: una città viva e dinamica, dove gli spazi richiesti vengono concessi su una base di un principio generale valido per tutti, il cui pagamento e rispetto dei metri è controllato puntualmente dagli uffici, mettendo al primo posto la garanzia del passaggio sul marciapiede per persone diversamente abili e famiglie con il passeggino".

Ma non mancano i casi (circa una decina) di chi si è improvvisato con teloni ed altri spazi, con tavolini e sedie, occupati irregolarmente: "Vogliamo una città di qualità e quindi non è più accettabile vedere chiusure improvvisate con teli di plastica o altre forme creative – prosegue Belluzzi – e su questo fronte siamo e saremo inflessibili chi non rispetta le regole sarà sanzionato. Diamo tempo per regolarizzare la propria posizione fino a fine aprile, in occasione della Festa dei Fiori (dal prossimo 27 aprile al 2 maggio). Lo dobbiamo come forma di decoro urbano e tutela di chi ha investito in progetti conformi al regolamento. Contestualmente stiamo lavorando anche sul fronte del tema dei dehors, strumento molto importante soprattutto nel periodo invernale per le attività economiche. Piena collaborazione con gli operatori privati: chi vuole presentare progetti si faccia avanti ma nel rispetto delle regole sulla base di percorsi chiari".

lu.pi.