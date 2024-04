Una giornata dedicata ai giovani

Una domenica di pallamano al Flaminio, dedicata ai giovani e al ricordo delle imprese passate. Il ’Trofeo Rinascita Pallamano Rimini’ ha portato sulle vecchie tavole del palazzetto cittadino competizione agonistica ma anche tanto amarcord. Si sono affrontati due gruppi dell’istituto comprensivo XX Settembre – Borgese, due squadre dell’istituto di Igea Marina e del Franchini di Santarcangelo e due squadre della Rinascita Pallamano Rimini. A spuntarla è stata Igea Marina, che in finale ha battuto il Franchini per 1 a 0 in una partita tiratissima nella quale difese e portieri hanno prevalso sugli attacchi. Poi ritorno al passato con le premiazioni a chi, qui a Rimini, ha fatto la storia di questo sport. Forse il momento più toccante è stato la consegna del premio a Paolo Jommi da parte di Renzo Pari, l’attuale presidente della Rinascita.