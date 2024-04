Elezioni, in Valconca 22mila chiamati al voto per 66 consiglieri

di Luca Pizzagalli

La Valconca si appresta a vivere due mesi intensi di campagna elettorale per una chiamata al voto che coinvolgerà 6 Comuni in tutto, per una popolazione complessiva di oltre 22mila residenti chiamati ad eleggere sindaci, giunte e ben 66 consiglieri comunali totali. La Prefettura di Rimini proprio in questi giorni ha diramato la convocazione ufficiale dei comizi elettorali dando il via di fatto alla macchina burocratica che porterà alle votazioni del prossimo 8 e 9 giugno. Sabato 8 giugno si voterà dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno l’intera giornata dalle ore 7 alle ore 23. Un agone politico nel quale sono già scese alcune liste e candidati, pochi per la verità ancora, in attesa della volata finale.

Nel dettaglio a Mondaino (popolazione 1319 abitanti) si voterà per eleggere 10 consiglieri, così come a Montefiore Conca (2.237 ab.) e Montegridolfo (991 ab.). 12 consiglieri, invece, verranno eletti a Saludecio (3038 ab.), a San Clemente (5.671 ab.) e San Giovanni (9.451 ab.). Al centro dell’attenzione pubblica, in particolare, nell’ultimo mese ci sono finiti subito San Giovanni e San Clemente per la questione del terzo mandato possibile del sindaco uscente. A San Clemente il Pd ha ricandidato Mirna Cecchini, che al momento non ha sfidanti, ma molto probabilmente si attende ancora una lista civica di area centro-destra. Mentre a San Giovanni il Pd ed il centrosinistra hanno candidato Michela Bertuccioli, vicesindaco uscente, non riconfermando il sindaco uscente Daniele Morelli. Questo pare aver creato alcuni mal di pancia proprio in alcune fila del centrosinistra che hanno alimentano le voci di una lista civica trasversale sfidante (con forze politiche anche di area di centrodestra) con possibile candidato Elisa Bordoni, commercialista, ma mancano ancora le conferme ufficiali.

A Saludecio corrono voci di almeno tre candidati in lizza: con il sindaco uscente Dilvo Polidori che potrebbe ricandidarsi, sfidato da Pietro Dina, consigliere comunale nell’attuale maggioranza, a capo di una lista civica, e l’ex-sindaco Pino Sanchini, sempre in area centro-sinistra, ma anche in questo caso manca ancora la conferma su tutti e tre i nomi. Mentre a Montefiore si hanno già due candidati certi: Filippo Sica, sindaco uscente, con lista civica trasversale e Simone Mazzi, lista civica, trasversale e vicina all’area di centro-destra. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori nuovi nomi e nuovi schieramenti, ufficiali, per una tornata elettorale che si annuncia più incerta che mai anche alla luce delle questioni nazionali ed europee ma molto importante per il futuro di un territorio davvero complesso e dalle enormi risorse.