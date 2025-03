Esteri: "Attenzione ai viaggi in Turchia"

Particolare attenzione per i viaggi in Turchia. È l’invito che la segreteria di Stato per gli Affari Esteri, considerando l’intensificarsi delle proteste a livello nazionale in quel Paese, e visti i recenti episodi di tensione registrati in varie città, rivolge ai cittadini sammarinesi. Un invito a "valutare con la massima prudenza – dicono dagli Esteri – gli spostamenti in tutto il Paese, e di adottare misure di prudenza ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità locali". Ricordando che le disposizioni nei diversi Paesi possono subire modifiche in qualsiasi momento, "si consiglia di consultare con particolare attenzione gli aggiornamenti sulla sicurezza del luogo e sulle restrizioni ai viaggi sul sito www.viaggiaresicuri.it, curato dal ministero degli Affari Esteri italiano". La Segreteria resta disponibile a fornire assistenza ai concittadini: viaggiareinformati@esteri.sm, Dipartimento Affari Esteri 0549-885400, e al di fuori dell’orario d’ufficio Centrale operativa interforze.