Esselunga scalda le ruspe ’Svelato’ il progetto. Cantiere al via in estate

Si scaldano le ruspe per lo sbarco di Esselunga in via Ugo Bassi. Conclusa la demolizione dell’ex Questura, ormai è (quasi) tutto pronto per iniziare i lavori per il nuovo supermercato. Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), la società che ha acquistato – per 14 milioni – l’ex Questura con il progetto di realizzare al suo posto il supermercato, attività commerciali e case, dopo l’accordo firmato con il Comune un anno fa, sperava a quest’ora di aver già iniziato il cantiere. Ma i tempi si sono allungati. E manca ancora un ultimo, necessario, passaggio in consiglio comunale. Questione di settimane. Una volta incassato anche l’ultimo ok in consiglio si procederà con i lavori per il supermercato. Il cantiere, salvo altri imprevisti, prenderà il via in estate. E l’obiettivo è aprire il primo Esselunga di Rimini entro la fine del 2026.

Aspettando l’inizio del cantiere Asi ha affisso, nell’area dove sorgerà il supermercato, il cartello dei lavori (compresi quelli per il completamento della demolizione) con tanto di rendering di come verrà la nuova struttura commerciale. Il supermercato occuperà quasi 5mila metri quadrati. Dimensioni più piccole rispetto a quelle che la società chiedeva inizialmente al Comune, con cui ha ingaggiato un lungo braccio di ferro – anche legale – prima di arrivare a un accordo. Il supermercato sarà il primo edificio a essere costruito, insieme a tutta la viabilità della nuova area. Poi arriverà tutto il resto: alcune attività commerciali e un complesso residenziale di 8.200 metri quadrati.

Bocche cucite per ora da parte della società e di Marco Da Dalto, responsabile del progetto di Asi per l’intera area. Si vuole attendere l’ultimo ok in consiglio comunale, prima di presentare alla città il piano degli interventi e i tempi dei cantieri. Ma l’iter è ormai in dirittura d’arrivo. La società, in cambio della costruzione di case e supermercato, realizzerà strade, parcheggi e aree verdi (su una superficie totale di 22mila metri quadrati) e le altre opere pubbliche previste dalla convenzione firmata col Comune. Inoltre ha ceduto gratuitamente all’amministrazione i terreni dove saranno realizzate 36 nuove case di edilizia residenziale pubblica.

Manuel Spadazzi