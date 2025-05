Interisti di casa nostra in delirio: "Tutti a Monaco per la finale, la passione ci spinge ovunque"

"Partita pazzesca, storica, una rimonta incredibile, siamo ancora stravolti e ultrafelici". Non ha più parole per definire il suo stato d’animo, che è quello dei tifosi nerazzurri di tutta Italia, Bruno Bacchiani, presidente dell’Inter Club pirati di Cattolica, la bellezza di 2.620 iscritti da mezza Italia, Sicilia e Sardegna comprese. "Ci stiamogià organizzando per la finale – aggiunge Bacchiani – che come tutte le finali sarà aperta a ogni pronostico. Noi partiamo sfavoriti, come sempre. Va bene così. Incrociamo le dita". Tifosi interisti riminesi al settimo cielo dopo l’incredibile semifinale di ritorno col Barcellona vinta l’altra sera 4-3 ai supplementari al Meazza. Dopo il fischio finale dell’arbitro Marciniak, clacson e qualche carosello di auto anche a Rimini. I fan club del territorio stanno già organizzando la maxi-trasferta per la finalissima a Monaco di Baviera, il 31 maggio. Saranno centinaia a partire. Semplice riconoscere i fan del biscione in giro ieri nel centro di Rimini: erano quelli che sorridevano beatamente senza motivo apparente. Ma il motivo c’era: le parate miracolose di Summer, le invenzioni prodigiose di Yamal, la fede incrollabile del pubblico, il carattere dell’Inter, il pareggio al 93°, l’apoteosi finale. Il calcio.

"A Milano eravamo 350 iscritti del Club – continua Bacchiani –. Ci siamo andati con tre pullman e vari minivan, più auto private e treni. Alla finale di Istambul nel giugno del 2023 eravamo una sessantina. A Monaco saremo molti di più, perché è più raggiungibile, tra pullman, macchine, treni o aerei". "Dipenderà anche dai biglietti che ci metterà a disposizione l’Inter – fa eco Andrea Tamagnini, presidente dell’Inter Club San Marino, che coordina i tifosi di Longiano-San Mauro e Novafeltria –. Ma a Monaco, oltre ai 75mila posti dell’Allianz Arena, dove abbiamo giocato contro il Bayern, saranno allestite delle ’fan zone’ con maxi-schermo. Una per per ciascuna tifoserie. Significa che anche chi non riuscirà a trovare un biglietto potrà andare a Monaco e vivere l’atmosfera, oltre a vedere il match con gli altri tifosi, davanti ai maxi-schermi". E birra a fiumi. La settimana prossima si terrà a Bologna un incontro tra i club e la segreteria del centro coordinamento Inter Club. Dovrebbero essere 18mila per ciascuna squadra i biglietti a disposizione. Ogni club poi ripartirà i biglietti tenendo conto dell’anzianità di affiliazione dei tifosi. Ai 36mila tagliandi assegnati si aggiungeranno i ticket dell’Uefa, che potranno essere acquistati anche direttamente dagli aficionados (sempreché riescano a battere sul tempo le agenzie viaggi). "In occasione dell’incontro con la segreteria dell’Inter – prosegue Tamagnini – cercheremo di capire quanti biglietti saranno disponibili. Per ora ci godiamo questa vittoria". "L’altra sera ho scioperato contro il caro biglietti Champions – dice Renzino ’Lothar’ Bargellini, storico tifoso nerazzurro –. Ma a Monaco ci vado: la finale è la finale".