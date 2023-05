Festa dei Popoli, rinvio forzato Il meteo fa slittare tutto a giugno

Era tutto apparecchiato: il campo da calcio comunale per il ’Mundialito’, gazebo, palco e impianto stereo nella centralissima piazza Europa per accogliere l’integrazione della domenica con musica, cibo e danze. Giove Pluvio si è messo invece di traverso e agli organizzatori della due giorni della ’Festa dell’Amicizia fra i popoli per un mondo unito’ non è rimasto che aprire l’ombrellone, riporre pallone e cibi etnici e dare appuntamento ad un nuova data. Il maltempo non ha lasciato scampo neppure a questa festa che da anni colora di integrazione Verucchio e tutta la Valmarecchia. Un appuntamento molto atteso, per il quale si lavora per mesi, con le tante etnie presenti sul rettangolo di gioco e in piazza, diventato ormai una bella, colorata e multietnica tradizione. "Abbiamo atteso l’ultimo aggiornamento meteo di venerdì, poi ci siamo arresi – allarga le braccia Giuseppe Malerba del movimento dei Focolari della Romagna che organizza l’evento –. La Festa è troppo bella e complessa, non meritava un’edizione raffazzonata. Si tratta di un momento di condivisione e di festa, è necessario potersi incontrare nelle migliori condizioni". Da qui il rinvio di Mundialito e Festa al 10 e 11 giugno.

m.c.