Giorgia con il calcio ha trovato... l’America

Quando ha iniziato a dare i primi calci era l’unica bambina in una squadra di 27 maschi. Oggi insegue il pallone negli Stati Uniti. Da Verucchio all’America, dove Giorgia Felicità ha ottenuto una borsa di studio per lo sport al college Augustana, a Moline, contea di Chicago. Attualmente studia per ottenere la laurea in biologia, ma valuta la possibilità di iscriversi a biochimica. E una volta riposti i libri c’è il pallone, la sua grande passione. "Il livello in America è alto. Il calcio qui è impostato molto sulla corsa e sulla fisicità, ma anche tattica e tecnica sono importanti". Non a caso la nazionale femminile di calcio è la più titolata: ha vinto 4 Mondiali. Cresciuta nella società del Verucchio, tifosa della Roma come il babbo Checco, prima di dedicarsi al calcio Giorgia aveva provato la ginnastica artistica ma il pallone l’ha conquistata. E grazie al calcio ha trovato... l’America. Nel college la sua giornata tipo è scandita da ritmi serrati. Sveglia alle 6, 90 minuti di palestra, doccia e poi lezione tutta la mattina. Dopo pranzo un po’ di riposo 2 ore di allenamento. A differenza dell’Italia, sport e studio negli Usa vanno di pari passo "e se non hai ottimi voti – dice la 19enne – ti ‘stoppano’ nello sport". Per Giorgia "l’esperienza americana si sta rivelando molto positiva. Ma mi mancano tantissimo la famiglia, gli amici e le tagliatelle di mia nonna".

m.c.