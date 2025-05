Firmato il protocollo tra locali pubblici e istituto Savioli

Un patto tra Confcommercio e l’istituto alberghiero Savioli di Riccione, per impiegare i giovani in stage nei pubblici esercizi. Si consolida la collaborazione tra l’associazione di categoria provinciale e l’istituto riccionese, con la firma del protocollo sulla realizzazione di tirocini di formazione estivi. Gli stage, che inizieranno il 23 giugno e si concluderanno il 31 agosto, sono rivolti agli alunni più meritevoli delle classi seconde e terze dell’istituto, e si svolgeranno nei pubblici esercizi associati che faranno richiesta di adesione al protocollo. "Continua il nostro impegno per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro" dice il presidente provinciale di Confcommercio, Giammaria Zanzini.