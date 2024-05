Forza Italia, ecco la lista. Il ‘capitano’ è Vicario

Le ‘truppe’ di Luigi Berlati, candidato sindaco del centrodestra a Santarcangelo, escono allo scoperto. La prima a rompere gli indugi è Forza Italia, che nel 2019 non riuscì a eleggere nemmeno un consigliere. Capolista degli azzurri è Walter Vicario, e consigliere comunale, attuale commissario comunale di Forza Italia. Vicario, 45 anni, imprenditore e consulente, è tra i principali promotori della candidatura di Berlati dopo la rottura tra i partiti del centrodestra e la lista Alleanza civica. Con lui in lista ci sono: Daniel Fabbri, il più giovane con i suoi 19 anni, studente universitario di economia; Valeria Valeri, 60 anni, sarta, che nei mesi scorsi si è battuta (insieme ad altri residenti) per la realizzazione del semaforo pedonale sulla Santarcangiolese; Massimiliano Guidi, 55, artigiano del settore edilizia; Giuliano Triolo, 42, addetto alla sicurezza, balzato agli onori delle cronache negli ultimi giorni per le minacce comparse su un cartello; Samuel Sancisi, 47, autista di camion; Ambra Curzi, 47, agente immobiliare; Massimiliano Urbinati, 46, docente ed esperto informatico; Giulia Pancotto, 33, impiegata; Daniele Benedettini, 46, geometra; Martina Vincenzi, 23, studentessa universitaria di giurisprudenza e barista nell’hotel gestito dalla famiglia. Rispetto al 2019 sono tante le new entry tra gli azzurri: gli unici che ci riprovano sono Vicario, Triolo e Sancisi, già candidati cinque anni fa.

"La nostra – spiega Vicario – è una lista composta da persone che vogliono mettere in campo la propria esperienza per migliorare Santarcangelo. Siamo tutti lavoratori e studenti motivati a dare un contributo concreto, pronti a mettere le nostre capacità, maturate con costanza e sacrificio, a disposizione di tutti i cittadini di Santarcangelo". A giorni saranno presentate anche le liste di Fratelli d’Italia e della Lega. Il gruppo di Fd’I è stato praticamente rifondato, dopo l’addio dell’ex consigliere Daniele Apolloni. In lista ci sarà sicuramente Italo Piscitelli, ex consigliere di Forza Italia. Stesso discorso per la Lega, dopo che il capogruppo e segretario comunale Marco Fiori e il consigliere Gabriele Stanchini hanno lasciato il partito di Salvini, per dissidi con i vertici provinciali della Lega, e sono confluiti nella lista Alleanza civica di Barnaba Borghini.