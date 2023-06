Fundraising, oggi la chiusura con Davide Cassani

Giornata di lavori al Festival del fundraising che si tiene al palazzo dei congressi di Riccione. Ieri sono stati presentati diversi progetti sostenibili nell’ambito della cultura attraverso Fundraising arts e culture, per andare a fondo e scoprire come fare raccolta fondi per incentivare i progetti in ambito culturale e artistico. Ma è stata anche l’occasione, tra le tante sessioni aperte nelle varie sale, di affrontare il tema della raccolta fondi nel mondo del nonprofit, con citazioni su progetti riguardanti anche la Croce Rossa. Sempre ieri è partita la sesta edizione di ‘Il futuro a portata di mano’, la call con cui Bper Banca intende sostenere 3 progetti di riqualificazione di spazi culturali per le giovani generazioni. Oggi la chiusura con la plenaria che al mattino vedrà la presenza di Davide Cassani, presidente Apt regionale, e di Stefano Andreoli ideatore di Spinoza.it.