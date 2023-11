Garulli si dimette da assessore: "Medico e politico, troppi impegni"

A pochi giorni dal ritorno sulla scena politica, la giunta guidata da Daniela Angelini perde uno dei suoi assessori. A congedarsi con una lettera in cui spiega le ragioni di una scelta che era nell’aria da settimane, è il primario di Chirurgia Gian Luca Garulli, eletto consigliere nella comunali del giugno 2022 e in seguito nominato dalla Angelini per ricoprire l’incarico di assessore a Sanità, Benessere, Servizi sociali alla persona e innovazione tecnologica. "E’ con grande dispiacere e rammarico – scrive il dottor Garulli – che mi vedo costretto a rassegnare le mie dimissioni da assessore alla Sanità del Comune di Riccione. Il mandato attuale di direttore della Chirurgia di Rimini richiede una presenza e un impegno tale che, alle condizioni attuali, non può essere compatibile con impegni politici. Il pensiero che mi ha condotto a questa decisione difficile ma responsabile – prosegue il primario - nasce dalla consapevolezza che le due esperienze, quella medica e quella politica, per essere fatte bene necessitano di tempo, disponibilità e sacrificio e che, per la natura dei due lavori, non possono essere considerate compatibili al momento attuale.

La sanità sta attraversando un periodo estremamente complesso che necessita delle mie energie e dei miei collaboratori migliori per affrontare le difficoltà quotidiane e mantenere i risultati ottenuti con grande impegno da parte di tutte le professionalità coinvolte. Desidero ringraziare la sindaca, i colleghi della giunta, la coalizione di maggioranza per il sostegno avuto in questo splendido anno. Sono certo che saranno in grado di soddisfare e rispondere ai bisogni dei cittadini del Comune di Riccione".