Geat fa partire l’operazione decoro: "Ci prendiamo cura di strade e verde"

Una città più linda, piacevole e decorosa con costante cura del verde e manutenzione diffusa delle strade. Parte con quest’obiettivo ‘Pronto Decoro Riccione’, progetto sperimentale della Geat che porrà particolare attenzione alla zona turistica. In campo un pool di dodici persone compresi due tecnici del verde e altri due operatori di controllo che, divisi in squadre dotate di appositi mezzi e attrezzature, garantirà servizi mirati, senza aspettare l’input dei cittadini che, comunque potranno ancora fare delle segnalazioni allo 0541.608611.

Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che ieri con la sindaca Daniela Angelini e gli assessori all’Ambiente e Lavori pubblici, Christian Andruccioli e Simone Imola, ha partecipato alla presentazione, il progetto sul fronte della manutenzione delle strade prevede due nuovi tipi d’intervento. Uno riguarda il ripristino delle pavimentazioni dissestate, con buche o in condizioni di pericolo, l’altro interventi mirati su pavimentazioni di pregio, realizzati in porfido, mosaico e autobloccanti. Come annunciato da Fabio Galli, presidente di Geat, che con il Comune sta stipulando contratti quindicinali che daranno a Geat la possibilità di mettere in campo nuove attività, "i primi interventi stradali sono previsti in centro, nei viali Latini, Nievo, Corridoni e piazzale San Martino, dove verranno sistemati mosaici e cubetti di porfido, sconnessi dalle radici degli alberi. S’interverrà poi in alcuni incroci principali e viali ad alta percorrenza, anche con piccole asfaltature".

Altro capitolo è la cura del verde pubblico. Si partirà operando nella fascia tra lungomare e ferrovia e da piazzale Roma in giù. La manutenzione sarà quotidiana e riguarderà gli arredi, panchine, fioriere e cestini, ma anche i percorsi ciclopedonali, dove si procederà pure con l’uso dell’idropulitrice. Si opererà lungo tutti i tre tratti di lungomare, nonché lungo i viali Ceccarini, Dante, Gramsci, Tasso, San Martino, Verdi e passeggiata Goethe. Nella lista dei lavori pure la sistemazione e la pulizia di aiuole e fioriere, nonché un servizio mensile di lavaggio e sanificazione dei sottopassaggi pedonali, parcheggi interrati e ascensori.

Si tratta di un progetto del valore di 100-150mila euro, più il personale dedicato. "La città è attraversata da grandi trasformazioni infrastrutturali – osserva la sindaca – l’attenzione quotidiana allo spazio pubblico è un segnale di rispetto per chi vive a Riccione e per chi la sceglie come destinazione".

Nives Concolino