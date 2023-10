Giada D’Avino rivive nelle note del concerto delle ’Stelle Cadenti’

Amante della musica, dello moda e della natura, del ballo, e andava a cavallo (ostacoli e dressage): Giada era una vitale fotografa della vita. A 16 anni la fibrosi cistica (sua compagna dalla nascita) se l’è portata via. Ma la sua morte non è stata vana, anzi ha permesso il fiorire di tante belle iniziative. Ora, a 20 anni dalla scomparsa di Giada D’Avino, il gruppo ’Stelle Cadenti’ di Villa Verucchio ha organizzato un concerto per ricordare la ragazza. Appuntamento oggi, alle 21, alla Sala Romagna Mia di Villa Verucchio con Sergio Casabianca: canterà le canzoni dei Nomadi con la sua band. "I Nomadi erano uno gruppi preferiti di Giada", assicura mamma Gina. Lei, insieme a Beatrice, Cinzia, Katia, Vannina e altre amiche, da anni hanno messo in piedi ’Stelle Cadenti, gruppo che organizza eventi ed iniziative, come il Festival delle Stelle Cadenti, giunto alla XIX edizione. Obiettivo: ricordare Giada e raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. Ogni anno le ’Stelle Cadenti’ riescono a donare circa 5.000 euro alla Fondazione Romagna.

m.c.