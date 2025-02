Gianni Indino è ancora in coma farmacologico. I famigliari: "Situazione critica ma stazionaria"

Sono ancora gravi, ma stazionarie, le condizioni di Gianni Indino, presidente di Confcommercio Rimini e del Caar, dirigente provinciale e regionale del Silb (il sindacato delle discoteche di Confcommercio). Indino, 70 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena dopo l’improvviso malore che l’ha colpito giovedì sera. Il presidente di Confcommercio è ancora in coma farmacologico. La situazione è gravissima, ma stabile. Indino è stato colto da un aneurisma: sua moglie l’ha trovato steso a terra privo di sensi e ha subito chiamato i soccorsi. La notizia ha fatto subito il giro della città e tantissimi hanno telefonato e scritto ai parenti di Indino (tra loro anche il sindaco Jamil Sadegholvaad) per testimoniare la loro vicinanza. "Le sue condizioni sono stazionarie, tra oggi e domani i medici ridurranno i farmaci e poi valuteranno come procedere", spiegano i famigliari di Indino.