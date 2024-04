Gioca jouer all’autopsia. Cecchetto e lo scandalo: " Dicono che il mio brano fa resuscitare i morti..."

Rimini, 17 aprile 2024 – Quel video dei medici che ballano il Gioca jouer davanti ai cadaveri, durante la pausa di un corso di medicina legale a Malta, ha fatto il giro del mondo... Indignando tante persone e portando alle dimissioni del professore che organizzava il corso. E da quando è scoppiato il caso il telefono di Claudio Cecchetto, autore di Gioca jouer, è diventato bollente. Centinaia l’hanno chiamato o gli hanno mandato messaggi. "Ma molti – assicura lui – l’hanno fatto per sdrammatizzare".

E cosa le hanno detto?

"Un amico mi ha scritto: ha visto Claudio, il tuo Gioca jouer fa resuscitare anche i morti… ".

Lei cosa ne pensa della vicenda? Non credo sia stato molto grave quant’è accaduto a Malta?

"Mi spiace per quelli che si sono sentiti offesi o comunque urtati nella loro sensibilità, certamente. Da quello che ho capito, la mia canzone è stata usata per un momento di pausa, di ricreazione. In fondo Gioca jouer (lanciato da Cecchetto nel 1981) è nato proprio per questo: regalare un po’ di divertimento e spensieratezza".

Quindi tanto rumore per nulla?

"Non spetta a me giudicare. Anch’io sono rimasto sorpreso davanti alla notizia, ma non l’ho visto come uno sfregio… In tutti questi anni hanno suonato il Gioca jouer nelle situazioni più strane e assurde, ma questa decisamente le batte tutte".

Gioca jouer farà parte della colonna sonora della Notte rosa, che quest’anno sarà dedicata al ballo?

"Vedremo (ride)… Sicuramente questa edizione della Notte rosa , per la quale abbiamo scelto il tema Weekend dance , sarà un grande omaggio al ballo, a tutti i balli. E ci sarà un importante tributo a Romagnia mia per i 70 anni della canzone. Anche per questo tanti comuni dell’entroterra hanno deciso quest’anno di partecipare alla Notte rosa . Ci attende una bella edizione".

Sono già usciti i nomi di alcuni dei protagonisti: Annalisa sarà a Cattolica, Dargen D’Amico a Riccione. Per Rimini cosa si sta preparando?

"A breve sarà annunciato il programma completo. Sarà un programma molto ricco, in tutta la Romagna. E ci sarà grande partecipazione anche da parte degli operatori. Con i bagnini di Rimini stiamo lavorando per trasformare la spiaggia dal porto a Miramare in una grande discoteca a cielo aperto. Tanti ristoranti e hotel hanno accettato la nostra proposta di preparare dei menu a tema".

Qualche esempio?

"Avremo gli spaghetti ballerini, il branzino al tango, per citare qualche piatto… E il ristorante da Carlo a Riccione preparerà in edizione limitata di 500 o 1000 bottiglie brandizzate di Lambrusco rosa". Per una Notte rosa da bere.