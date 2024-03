Cecchetto: "Lavoriamo per portare Mengoni alla Notte rosa"

L’unica certezza per ora è Annalisa. La cantante, grande protagonista a Sanremo e in questi giorni in America per ricevere il premio di Billboard, si esibirà il 6 luglio a Cattolica. Sul cast degli altri artisti della Notte rosa "è ancora presto". Ad ammetterlo ieri, durante la commissione consiliare sul turismo, lo stesso Claudio Cecchetto, da oltre un anno regista e consulente dei grandi eventi della Romagna. "Gli eventi – ha spiegato Cecchetto ai consiglieri comunali – dipendono dal budget e dalla disponibilità degli artisti. Ma vi assicuro che Jamil Sadegholvaad è orientato per proposte particolarmente giovani. Si parlava di Mengoni e di altri. Gli eventi non li decido io, li decide il budget a disposizione, e sappiate che ora le cifre sono enormi. Io sono per Mengoni, non per gli eventi troppo nostalgici. Non per Loredana Bertè, anche se le voglio bene". A Rimini tornerà sicuramente il Tim Summer hits con tanti artisti, e le date dovrebbero essere ancora quelle della Notte rosa, quest’anno in calendario dal 5 al 7 luglio.

Ieri in commissione Cecchetto – intervenuto in videocollegamento – si è soffermato molto sul format di questa edizione della Notte rosa. Lo slogan scelto sarà Weekend dance, e l’intenzione è quella di trasformare la Riviera in una grande discoteca a cielo aperto. "Anche i comuni più piccoli possono organizzare qualcosa legato al ballo. Ci mettiamo a disposizione per sapere dalle amministrazioni che cos’hanno in mente. Spero che questo possa diventare un format per il futuro della Notte rosa. Che all’inizio era una sola sera, poi è diventata un weekend e magari in futuro – conclude Cecchetto – potrebbe diventare anche un’intera settimana". In commissione ieri non sono mancati dubbi e critiche. E per il gruppo dell’ex vicesindaca Gloria Lisi "la maggioranza continua a bocciare le nostre proposte sul turismo per poi farle proprie".