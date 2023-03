Giocatore colpito a ’ombrellate’ dai tifosi: multa di 150 euro al Verucchio calcio

Il bollente finale di partita tra Verucchio e Gambettola, con cinque espulsioni e lo scontro finito a ’ombrellate’ tra alcuni tifosi di casa e un giocatore ospite, costano squalifiche e una multa. L’episodio incriminato è quella che ha visto il giocatore del Gambettola Francesco Severi salire in tribuna e scagliarsi contro un gruppo di giovanissimi tifosi del Verucchio, che hanno reagito colpendolo con l’ombrello. Il giude sportivo ha squalificato Severi per 3 giornate, alla soceità del Verucchio calcio è stata inflitta una multa di 150 euro. "I dirigenti avrebbero dovuto evitare le intemperanze finali e la ‘fuga’ di Severi in tribuna, ma come? – si difende il presidente della società del Verucchio, Claudio Fabbri – Non ce ne siamo quasi accorti. Si è trattato di un brutto episodio, vogliamo voltare pagina sapendo che siamo una società e un pubblico corretto. Infatti è stata la prima ammenda di questo campionato". Oltre a Severi sono stati squalificati per una giornata due giocatori del Verucchio e altri due del Gambettola, tutti espulsi dall’arbitro durante il rovente finale di gara.