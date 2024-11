Gioco d’azzardo e anziani. In campo gli psicologi

Il gioco d’azzardo patologico: una piaga sempre più diffusa in provincia di Rimini, specialmente tra gli over 65. Federconsumatori e Spi Cgil organizzano una serie di incontri di sensibilizzazione dal titolo "Occhio al gioco!" organizzati in collaborazione con cooperativa sociale Centofiori, associazione Parkinson in Rete, cooperativa sociale Il Gesto, cooperativa il Maestrale e i Distretti Sanitari AUSL Romagna di Rimini Nord e Sud, in collaborazione con l’unità operativa Dipendenze Patologiche di Rimini e di Riccione. I tre incontri si terranno: il 20 novembre alle 15.30 a Cattolica nella saletta del Centro per la famiglia (p.zza della Repubblica) con l’intervento della dottoressa Chiara Pracucci; il 21 novembre alle 15.30 nella sede della Cgil di Rimini (via Caduti di Marzabotto, 30), con la partecipazione della dottoressa Alessia Bufalo, psicologa dello Sportello GAP Rimini, e infine il 21 novembre a Bellaria-Igea Marina al Palazzo del Turismo (via L. Da Vinci, 8), alle 15 con la partecipazione della dottoressa Michela Muccioli, psicologa-psicoterapeuta della U.O. Dipendenze Patologiche di Rimini. Si parlerà di come capire quando il gioco d’azzardo diventa un problema di salute.