Giovani calciatori, domani la tappa del Pulcino d’oro Domani si svolgerà la tappa regionale del torneo nazionale 'Pulcino d'oro' allo stadio comunale di San Giovanni in Marignano. L'Accademia marignanese ospiterà oltre 200 giovani calciatori per una giornata di sport e divertimento, con le squadre in lizza per accedere alle fasi finali a Levico.