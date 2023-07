Giovani imprese ecologiche cercansi

Un appello ai giovani e alle loro idee, e non solo. Ecomondo apre le candidature per l’area ’Start-up & Scale-up’, lo spazio espositivo fisico e virtuale interamente dedicato alle giovani aziende e agli innovatori ‘green’ italiani e internazionali. L’appuntamento è dal 7 al 10 novembre al Rimini Expo Centre ma sono già aperte le candidature.

Infatti saranno venti le realtà selezionate. Inoltre ci sarà premio, istituito quest’anno, per i tre progetti più innovati tra quelli presentati. "Ecomondo, nell’ottica di far crescere la presenza fisica e digitale di progetti innovativi – scrive Ieg in una nota – consolida il proprio ruolo di incubatore riconfermando l’area ’Start-up & Scale-up, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e favorire il dialogo tra il mondo delle imprese e delle giovani realtà imprenditoriali". Quindi strada aperta a tutte le realtà che promuovono e fanno economia secondo i pricnipi ecologici e sostenibili. Ma anche chi sostiene l’economia circolare. Questa attività è promossa in collaborazione con Ice – Italian Trade Agency, Art-Er, società consortile dell’Emilia-Romagna, Fondazione Mai, espressione del Sistema Confindustria ed avrà come main partner Angi, l’associazione Nazionale Giovani Innovatori.

È possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 21 settembre e assicurarsi così uno spazio gratuito nell’area ’Start-up & Scale-up’. Tutte le informazioni su ecomondo.com.