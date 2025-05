"Giugno esaurito, preoccupa luglio"

"Per fortuna siamo già pieni in hotel – dice Marina Pasquini dell’hotel Belvedere di Riccione -. La nostra fortuna è il turismo legato alla bici che ormai ha trasformato completamente la clientela di giugno. Tutto questo si deve anche ad eventi come il passaggio del Tour de France dell’anno scorso che ha fatto scoprire al mondo il nostro entroterra. Poi dopo giugno il tasto è dolente. A luglio la richiesta è inferiore soprattutto perché sono pochi gli italiani. Per fortuna lavoriamo con i nostri ospiti fedeli e poi la riconquista degli stranieri, anche grazie all’aeroporto ci aiuta molto. Molti miei colleghi dicono che ancora è presto e le prenotazioni arriveranno, ma io ad esempio so dove andrò in vacanza ad ottobre".