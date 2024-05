Giustizia, dibattito aperto. Le riforme e il ruolo dei magistrati. Summit di esperti in tribunale

La giustizia in primo piano. Non solo da parte del governo, che con il ‘ddl Nordio’ e l’ipotesi di una separazione delle carriere e sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura sta accendendo il dibattito sul ruolo del magistrato nella Costituzione. Lo scorso weekend le mosse del governo, così come una generale riflessione sull’essere magistrato oggi, sono state al centro del 36esimo congresso nazionale dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) a Palermo.

Dalla Sicilia alla Romagna, de ‘Il ruolo del Magistrato nella Costituzione alla luce delle riforme’ si parlerà anche nel corso dell’evento in programma domani, dalle 15 e fino alle 17.30, nell’aula Q del Tribunale di Rimini. Qui, in una cornice di ospiti di rilievo resa possibile dall’organizzazione congiunta dell’Anm, sottosezione di Rimini, e l’Ordine degli avvocati di Rimini, prenderà vita un convegno a ingresso libero per conoscere da vicino la Magistratura, nonché il suo organo di autogoverno. All’evento farà da anticamera la visita istituzionale – sempre nella giornata di domani, alle 12.30 – di alcuni esponenti di spicco del Consiglio superiore della magistratura, compreso il vicepresidente, l’avvocato Fabio Pinelli, e i consiglieri Enrico Aimi, Rosanna Natoli, Claudia Eccher, Roberto Fontana, Marco Bisogni.

Nel pomeriggio, dalle 15 appunto, nell’aula Q del Tribunale seguirà una serie di saluti introduttivi da parte di: Paolo Fortuna, procuratore generale di Bologna; Francesca Miconi, presidente del tribunale di Rimini; Elisabetta Melotti, procuratore della Repubblica di Rimini; Marilù Gattelli, presidente della giunta distrettuale Emilia-Romagna Anm; Luca Bertuzzi, segretario della sottosezione dell’Anm di Rimini; Giovanna Ollà, segretario del Consiglio nazionale forense; Enrico Amati, presidente camera penale di Rimini; Claudia Pratelli, presidente camera civile di Rimini e la senatrice Domenica Spinelli, membro della Commissione permanente affari costituzionali del Senato.

Successivamente ai saluti, l’evento ‘Il ruolo del Magistrato nella Costituzione alla luce delle riforme’ entrerà nel vivo grazie al contributo dei quattro relatori, a partire dall’avvocato Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, quindi della presidente della sottosezione dell’Anm di Rimini Anna Gallucci, di Fiorella Casadei, presidente della sezione penale del Tribunale di Rimini e, infine, di Roberto Brancaleoni, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini.