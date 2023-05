Gli alunni invadono il municipio

Gli studenti della claase 5 C della scuola Maria Luigia di Parma, accompagnati da tre insegnanti, hanno fatto visita al Comune di Rimini per un saluto istituzionale. I ragazzi hanno completato un progetto denominato ’Un Comune in comune’. Nell’occasione della gita scolastica hanno scelto di fare una visita in municipio per presentare il progetto, condiviso anche con gli amministratori di Parma. Ad accoglierli l’assessore Francesco Bragagni che ha voluto leggere i pensieri dedicati ai bambini romagnoli coinvolti nei territori alluvionati.