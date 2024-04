Golf club, un’altra asta deserta: "Ma ci sono investitori interessati"

Il Golf club di Verucchio non ne vuole proprio sapere di andare in buca. L’ottava asta sembrava quella buona per l’impianto, perché il prezzo era davvero interessante (l’offerta minima era di 937mila euro) e vari imprenditori avevano mostrato segni di interessamento. Premesse smentite dall’esito dall’asta di ieri, andata deserta per l’ennesima volta. Quella del Golf club, inserito nell’area della Tenuta Amalia di Villa Verucchio, sembra una partita infinita. Iniziata col fallimento della proprietà, la Cooperativa muratori di Verucchio (Cmv) e i vari tentativi di vendita del tribunale a partire dal 2021. La prima asta per aggiudicarsi l’intero complesso, con il campo da gioco da 18 buche e quello di pratica, la clubhouse con bar e i terreni agricoli (in totale 97mila metri quadrati immersi in un panorama bellissimo) partiva da quasi 5 milioni. Ieri invece la base d’asta era di 1 milione e 250 mila euro, ma in caso di una sola offerta si poteva mettere le mani sull’impianto (che sta regolarmente lavorando ed è meta di tanti appassionati) con 937mila euro. "Niente da fare – allarga le braccia il curatore fallimentare Ettore Tripitelli, che con Fabrizio Tentoni si occupa della vendita del Golf club – Ci sono stati diversi contatti, questo è vero. Avevamo inviato documentazioni. E siamo riusciti persino a ottenere il ribasso del canone demaniale: 9mila euro all’anno per un’area di di 97mila metri quadrati è un prezzo molto basso. Purtroppo l’asta è andata deserta: evidentemente si gioca al ribasso". Cosa accadrà ora? I curatori non intendono fare scelte affrettate. "Nelle prossime settimane – conclude Trippitelli – metteremo a punto una nuova strategia e decideremo a quale prezzo proporre la nuova asta per il Golf club. Non faremo il gioco degli speculatori per un complesso così meritevole".

m.c.