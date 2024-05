Gran Fondo Squali,. Sarti e Santeliz trionfano

Edizione record per la Gran Fondo Squali a Cattolica. Hanno trionfato nel percorso medio Davide Leone e Michela Gorini, nel percorso lungo Pietro Sarti e Vanessa Santeliz. Numeri importanti: 788 team e 23 nazioni. In griglia i campioni paralimpici Svetlana Moshkovich, Andrea Casadei e Giovanni Achenza. 150 gravellisti per la Squali Gravel. Ospite il 14° Campionato Italiano dei Vigili del fuoco di ciclismo, Memorial Agostino del Magno. Una 3 giorni che fa sognare la Regina e tutto il l’indotto turistico-sportivo.