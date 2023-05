Grandi eventi, cantieri, pallinari: ecco il piano dei vigili per l’estate

Dal presidio dei cantieri, partendo da quelli in corso sulla Statale 16, ai grandi eventi, passando per ordine pubblico e sicurezza nei quartieri. Sono questi i quattro principali fronti che durante l’estate vedranno impegnati gli agenti della polizia locale di Rimini, secondo il piano illustrato dall’assessore Juri Magrini.

La premessa è che quelli in arrivo, da giugno a settembre, saranno per Rimini "mesi molto intensi – dice l’assessore – durante i quali, agli abituali servizi di presidio e di controllo, andranno ad aggiungersi una serie di attività, in coordinamento con le forze dell’ordine, sia legate ai grandi eventi in previsti in città, sia orientate a potenziare la presenza del personale sul territorio". Occhi puntati, prima di tutto, sui cantieri che interessano varie zone della città: il rischio è che al traffico da bollino nero dei mesi estivi vadano a sommarsi ai disagi connessi ai tanti lavori in corso. Ecco allora che la polizia locale interverrà per "il presidio della viabilità e in particolare dei cantieri che interessano la Statale 16, intervento di primaria importanza e decisivo per contribuire al miglioramento della circolazione e del traffico in città".

All’orizzonte però ci sono anche i grandi eventi. Il 2 giugno sarà una giornata di passione, vista la concomitanza della fiera di Rimini Wellness e del concertone di Vasco Rossi. "Occasioni importanti – continua Magrini – che richiederanno anche un notevole impegno dal punto di vista logistico, agendo anche sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni per la gestione di eventi contraddistinti da grandi numeri". La terza priorità sarà invece il supporto della "polizia locale alle attività di ordine pubblico e di sicurezza condotte dalle forze dell’ordine, con interventi mirati su alcuni aspetti come il contrasto al fenomeno dei pallinari, della vendita di alcol (ai minori e fuori dagli orari consentiti) e il presidio dei punti più sensibili come i parchi, la stazione ferroviaria, le colonie e i luoghi ad alta frequentazione turistica".

Non solo grandi piazze: i vigili saranno presenti in ogni quartiere e frazione di Rimini. Non a caso "da qualche giorno – conclude Magrini – è in dotazione al corpo un nuovo mezzo che sarà dedicato proprio ai controlli del territorio, in linea con uno degli obiettivi di mandato dell’amministrazione di portare i servizi in maniera capillare nelle diverse aree della città. Questo nuovo mezzo si aggiunge alla flotta in dotazione al corpo che include anche le e-bike, bici elettriche adatte a tutti i tipi di percorso e particolarmente funzionali per muoversi negli spazi della marina e del Parco del mare, e gli ormai collaudati quad per il controllo della spiaggia".