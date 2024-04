Guagneli, la spina nel fianco della sinistra : "Dopo Cecchetto mi candido con Tonini"

"Mi candido con Marcello Tonini. Uno dei motivi principali è la moralità nella gestione del bene comune". Luigi Guagneli scende in campo. Come cinque anni fa sarà avversario del centrosinistra, dopo un passato tra le file di quello che oggi è il Pd. Lo stesso percorso che ha fatto Tonini.

Guagneli, cinque anni fa Cecchetto e oggi Tonini: cosa cambia?

"Marcello è altra cosa, altro spessore politico. Cecchetto è una persone di spettacolo con un forte richiamo mediatico. Tonini ha esperienza nella macchina amministrativa e ha guidato l’Ausl Romagna che conta 16mila dipendenti. Vogliamo voltare pagina".

Si troverà in lista con Veronica Pontis della Lega...

"Se guardiamo al passato, la lista di Cecchetto era appoggiata in modo deciso da Fratelli d’Italia, dunque da un partito di destra, ma il risultato fu importante".

Ma oggi c’è Tonini. L’elettorato supererà la logica delle divisioni politiche?

"Visto quello che è accaduto cinque anni fa, quando per poche centinaia di voti non vincemmo, penso che l’elettorato non si faccia tanti problemi. Nei misanesi c’è voglia di cambiare. In città ci sono personaggi sulla piazza da almeno settant’anni".

Lei parla di questione morale. A cosa si riferisce?

"Ho affrontato il tema anche nell’ultimo consiglio comunale. Premetto che non avanzo dubbi sulla correttezza o sull’onestà delle operazioni immobiliari, ma ci sono state negli ultimi due anni compravendite di terreni a mare della ferrovia, in zona turistica, che lasciano pensare. Ritengo che chi amministra deve avere come interesse primario Misano e non interessi personali o di partito che possono condizionare le scelte amministrative".

A chi si riferisce?

"Ho avanzato la questione in consiglio comunale e il sindaco Piccioni ha detto che non sapeva di queste compravendite. Su quei terreni si costruirà. La questione morale è stata sollevata fin da principio dallo stesso Tonini".

Se verrete eletti cosa accadrà?

"Fondamentale sarà il dialogo, l’ascolto, il confronto, e soprattutto la collaborazione con tutte le associazioni di categoria, sportive e i comitati di frazione. Sono loro il cuore pulsante di Misano e soprattutto i cittadini che in questi anni non sono stati ascoltati. Non si può passare dai comitati solo in campagna elettorale. Sono in quello di Villaggio Argentina e in questi cinque anni gli amministratori li ho visti poche volte".

Andrea Oliva