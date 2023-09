I bagnini sostengono i borghi storici

L’appello per un disegno di legge nazionale specifico in grado di sostenere i Borghi Storici d’Italia, e dunque anche e soprattutto quelli della Valconca., lanciato dalla Pro Loco di Mondaino, non è caduto nel vuoto. Ora anche i bagnini di Cattolica scendono in campo in difesa dell’entroterra. "E’ arrivato il momento che anche la riviera sostenga questa battaglia politica ed istituzionale _commenta Umberto Fuzzi, storico bagnino della Regina ed ex-presidente della Cooperativa Bagnini (foto) _perchè il futuro dell’entroterra è fondamentale anche per il futuro del nostro turismo. Dobbiamo salvare i borghi dallo spopolamento e rilanciare le loro bellezze culturali, eno-gastronomiche ed artistiche con leggi che possano favorire finanziamenti ed investimenti di privati. Da anni sostengo che è fondamentale una sinergia di intenti tra Cattolica, Rimini, il mare insomma, e lo splendido entroterra della Valconca con Mondaino, Saludecio, Montefiore, Montegridolfo, ecc. I nostri turisti non chiedono più solo il mare ma chiedono escursioni, bellezze culturali, visite guidate, tutto quello che possono dare proprio i borghi storici. Sono pienamente d’accordo con la Pro Loco di Mondaino. Non si può più aspettare".

lu.pi.