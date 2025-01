I giovani di Talamello:: "Servono più trasporti, spazi e servizi per noi"

Riabitare l’entroterra, ripensare il futuro di Talamello e reindirizzare il nuovo piano urbanistico. Sono gli obiettivi del progetto portato a termine dai ragazzi tra i 17 e i 24 anni di Talamello, insieme ai coetanei di Montecopiolo, Sassofeltrio e Gemmano. "Durante gli incontri – dice Elena Farnè che coordina il progetto – i ragazzi hanno condiviso le loro esperienze su come vivono il paese e lo immaginano nel futuro. Hanno posto particolare attenzione ai trasporti per la scuola e ai servizi". Dicono Eleonora e Martina: "Siamo in uno dei borghi più belli della Valmarecchia. Ma vanno potenziati i trasporti: per chi è senza patente anche pochi km sono una distanza incolmabile. E la casa della musica non è sempre aperta, ci piacerebbe usarla di più. Per il doposcuola, o nel weekend". Pronta la risposta della sindaca Anna Maria Bianconi: "Coinvolgeremo i ragazzi nella gestione degli spazi e ci attiveremo anche per ampliare i servizi di trasporto".